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رياضة

مصر تحصد برونزية كأس العالم للرماية خرطوش

الخميس 04/مارس/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حسم المنتخب المصري برونزية التراب للفرق ببطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس الجاري.


فاز الفريق المصري المكون من الثلاثي أحمد زاهر وأحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ببرونزية الفرق لكأس العالم للتراب بعد الفوز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق السلوفيني.


وتأهلت مصر إلي مباراة الثالث والرابع بعد أن حصدت في التصفيات 479 هدفا، وجاء خلفها المنتخب السلوفيني محققًا 476 هدفا.


بينما جاء المنتخب الكرواتي في مقدمة المنتخبات بالتصفيات محققا 493 هدفا، ليواجه المنتخب الروسي الذي جاء ثانيًا في التصفيات بواقع 483 هدفا.


الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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