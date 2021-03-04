مصر تحصد برونزية كأس العالم للرماية خرطوش

حسم المنتخب المصري برونزية التراب للفرق ببطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس الجاري.









فاز الفريق المصري المكون من الثلاثي أحمد زاهر وأحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ببرونزية الفرق لكأس العالم للتراب بعد الفوز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق السلوفيني.









وتأهلت مصر إلي مباراة الثالث والرابع بعد أن حصدت في التصفيات 479 هدفا، وجاء خلفها المنتخب السلوفيني محققًا 476 هدفا.









بينما جاء المنتخب الكرواتي في مقدمة المنتخبات بالتصفيات محققا 493 هدفا، ليواجه المنتخب الروسي الذي جاء ثانيًا في التصفيات بواقع 483 هدفا.







