فضيحة مدوية.. سوريا تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالخروج عن المهنية

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ : سوريا أدانت مرارا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وأكدت تكرارا على عدم استخدامها أسلحة كيميائية على الإطلاق





وبحسب شبكة خبار سوريا الوطن فقد أضاف صباغ في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن : تعامل بعض الدول مع موضوع الإعلان السوري الأولي ينطلق من سوء النية و توجيهها للانتقاد بدلًا من الإعراب عن التقدير لما تحقق حتى الآن





وتابع : منذ انطلاق المزاعم عن استخدام الأسلحة الكيميائية بادرت سورية إلى طلب إرسال فريق من الأمانة الفنية لتقصي الحقائق

وواصل : فريق تقصي الحقائق خرج عن المهنية و قابل شهود اما مجهولي الهوية او تم جلبهم من البيئة الحاضنة للمجموعات الارهابية و أذرعها الخوذ البيضاء





واستطرد: الفضيحة المدوية لمهنية منظمة حظر الاسلحة الكيماوية كانت تحقيقات الفريق في الحادثة المزعومة في دوما عام 2018





واستكمل : بعثة تقصي الحقائق تنجز تحقيقاتها في الحوادث المزعومة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل جهات مشبوهة خلال زمن قياسي بخلاف ما تبلغ عنه الحكومة السورية





وازاد : تقرير حادثة دوما المزعومة يثير الشكوك وعدم الوثوق بجميع تقارير المنظمة المماثلة بما فيها تقرير حادثة خان شيخون المزعومة





وتابع : فشل آلية التحقيق المشتركة أدى إلى انهاء ولايتها ودفع بعض الدول الغربية إلى التوجه لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية والتلاعب بنصوص الاتفاقية



