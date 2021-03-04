ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تمدد قرار منع دخول غير مواطنيها إلى البلاد حتى إشعار آخر

الخميس 04/مارس/2021 - 07:31 م
الطيران الكويتي
الطيران الكويتي
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، تمديد منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".

وكانت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. 

وكان مجلس الوزراء رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عدد من  القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم: الكويت تمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر.. ورغد صدام حسين تشكر دولة عربية على حمايتها

الكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا

الكويت.. الدفعة الخامسة من لقاح فايزر تصل إلى البلاد اليوم

نشرة أخبار العالم.. إغلاق أكثر من 12 قاعدة عسكرية بأمريكا.. احتجاجات وأعمال الشغب في برشلونة.. إعلان حرب من بريطانيا على الاتحاد الأوروبي.. والكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين

الكويت تدرس فرض حظر تجول جزئي للحد من انتشار كورونا

الحكومة الكويتية تحسم موقفها من فرض حظر تجوال في البلاد

ترشيحاتنا

شاهد| حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر من رمضان

فرج عامر يضع شرطا وحيدا لرحيل الهاني سليمان إلى الأهلي

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. مصطفى محمد يفضح عجز جالاتا سراي

كان مبالغ فيه.. تفاصيل منع طالبات الجيزة دخول الامتحان إلا بعد إزالة "المكياج"

مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم

احذري.. خطأ جسيم نرتكبه عند غسل الملابس يهدد الصحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في مصر.. مقارنة بين شيري تيجو 7 و8 موديل 2021 بالأسعار| صور

ورم الأذن بعد التخريم.. كل ما تودين معرفته

حب وشغل.. خبراء يكشفون عن البرج الأكثر حظا في مارس