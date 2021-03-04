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محافظات

مجانا ودون انقطاع.. محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:45 م
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر يدعو المواطنين للتسجيل وتلقي لقاح كورونا
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إبراهيم جادالله
شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تدشين حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أبناء البحر الأحمر، في وحدة صحة الأحياء بمدينة الغردقة، ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني، للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد. 

تابع المحافظ مراحل حصول المواطنين على اللقاح وخطوات المنظومة بالكامل، بداية من التسجيل، داعيًا  جميع المواطنين بالمحافظة للتسجيل على الموقع الإلكترونى الذي أطلقته وزارة الصحة للحصول على التطعيم، لافتًا إلى توافر التطعيمات بكمية كافية بالوحدة الصحية، مشيرًا إلي أن تطعيم فيروس كورونا المستجد يتم بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى فى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، بناءً علي توجيهات القيادة السياسية. 

وأشار المحافظ إلى أنه تم اليوم البدء بتطعيم كبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة ( الأورام - ونقص المناعة - مرضى الفشل الكلوى - مرضى زراعة الكلى والكبد - القلب)، موضحًا أن التطعيم سيتم علي جرعتين، أخذ الجرعة الأولي ثم تتبعها الجرعة الثانية التنسيقية بعد ٢١ يوم. 

وتفقد محافظ البحر الأحمر الوحدة الصحية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، موجهًا باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، ومنع التكدس، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم والتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم، مشددًا علي ضرورة التأكد من تدريب الصيادلة على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة.

رافق المحافظ، العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وعددًا من القيادات بمديرية الصحة وقيادات مديرية الأمن. 
مجانا ودون انقطاع.. محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا
مجانا ودون انقطاع.. محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا
مجانا ودون انقطاع.. محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا
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