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السجيني : الحكومة تتخذ خطوات التعاون مع السلطة التشريعية باشتراطات البناء.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:56 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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محمود محسن
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن اشتراطات البناء هي تصور من الحكومة لتلبية مطالب الجميع فى اهمية تحسين منظومة العمران فى مصر ومواجهتها مواجهة حقيقية بها استدامة .


وأضاف السجيني خلال لقاء له ببرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن المواجهة الحقيقية تكون من أجل ألا يكون هناك كتل عشوائية تظهر مرة أخرى.


وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يوجد الأن مجلس جديد وحكومة تستهل عملها ببرلمان جديد بغرفتيه نواب وشيوخ .


وأشار السجيني إلى أن رئيس مجلس النواب دعا عددا من النواب وانا كنت متواجدا لمعرفة اشتراطات البناء في القانون واكدت انه لا بد من قدر من الموضوعية فى التطبيق .
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