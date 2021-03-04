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محافظ جنوب سيناء: ألمح الدموع في عيون السائحين حال مغادرة شرم الشيخ

الخميس 04/مارس/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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البهي عمرو
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ، من أجمل بقاع العالم، وأن سيناء فى المراكز الأولى بـ السياحة على مستوى العالم.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء بها جبال أكثر من رائعة، ومناظر خلابة، وشواطئ تعتبر الأجمل في العالم.

وأضاف خلال لقائه على قناة النهار ببرنامج " حاجة حلوة" تقديم الإعلامية ندي بسيوني، أنه يلمح الدموع فى عيون السائحين حالة مغادرة شرم الشيخ.

ولفت إلى أن السائح عندما يجلس فى شرم الشيخ يستمتع بالشمس، والجو المميز، مؤكدا أن شرم الشيخ بها شمس طوال العالم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ما يتم من تطورات وأعمال بشرم الشيخ لجذب السائحين، وأن مدينة سانت كاترين سيكون بها أشياء جاذبة للعالم.
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