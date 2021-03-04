السجيني: اشتراطات البناء تتعلق بسمعة مصر القانونية في إصدار التراخيص.. فيديو





وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك اشتراطات تتعلق بالحصول على رخصة البناء لأي عقار.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اشتراطات البناء تتعلق بسمعة مصر القانونية في إصدار تراخيص البناء.





وأشار السجيني إلى أ ن اشتراطات البناء هو تصور من الحكومة لتلبية مطالب الجميع فى أهمية تحسين منظومة العمران فى مصر مواجهتها مواجهة حقيقية بها استدامة.

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إننا نتفق مع الحكومة على الأهداف ولكن الأهم من ذلك هو التطبيق الصحيح لاشتراطات البناء.