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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 07:51 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي
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محمود زيدان
واصل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جولاته التفقدية؛ لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة.

بدأت الجولة بتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي، رافقه خلالها الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم.

وقال رئيس الجامعة، إن الامتحانات بدأت صباح اليوم بتنظيم دخول الطلاب والطالبات من بوابات الكليات والبوابة الرئيسية والتأكد من ارتداء الكمامة، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للكلية ولجان الامتحانات، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار في الجامعة تنفيذا لخطة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أعدتها إدارة الجامعة والتي يتم اتباعها والتأكيد عليها منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2020/2021 م.

واطمأن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، خلال جولته على التزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية وحسن سير الامتحانات، مؤكدًا ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ علي سلامة الطلاب.
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد كليتي العلوم والعلاج الطبيعي .. صور
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