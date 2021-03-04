خالد الجندي: البعض يفتقد لغة وأدب و رقي الحوار .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن التفاضل بين الناس الآن فى الأمور الدنيوية كبير ومتعدد، لافتا أن التفاوت فى التفاضل عند العرب لم يكن كبيرا، والاختلاف كان فقط فى العلم والقراءة والكتابة، ولهذا مدح القرآن الكريم غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى بقوله تعالى: "يا أهل الكتاب".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "افضل وسائل التواصل بين الناس، هى السؤال ولو عاوز تحترمنى، اسالنى، فمثلا كنت بقول فى حلقة سابقة أن كلمة قبطى معناها مصرى، وقلت انا الشيخ القبطى، فوجئت بناس بتهاجم بشراسة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقولك بيشبه نفسه بغير المسلمين، ومفيش حد كلف نفسه يسال عن دليل هذا الكلام كان فهم وعرف واستراح واراح".



