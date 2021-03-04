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ديني

خالد الجندي: البعض يفتقد لغة وأدب و رقي الحوار .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:49 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن التفاضل بين الناس الآن فى الأمور الدنيوية كبير ومتعدد، لافتا أن التفاوت فى التفاضل عند العرب لم يكن كبيرا، والاختلاف كان فقط فى العلم والقراءة والكتابة، ولهذا مدح القرآن الكريم غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى بقوله تعالى: "يا أهل الكتاب". 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "افضل وسائل التواصل بين الناس، هى السؤال ولو عاوز تحترمنى، اسالنى، فمثلا كنت بقول فى حلقة سابقة أن كلمة قبطى معناها مصرى، وقلت انا الشيخ القبطى، فوجئت بناس بتهاجم بشراسة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقولك بيشبه نفسه بغير المسلمين، ومفيش حد كلف نفسه يسال عن دليل هذا الكلام كان فهم وعرف واستراح واراح". 

وأضاف الجندى: "للوصول إلى الحقيقة علينا معرفة أهمية الحوار، فبعض البرامج تجد فيها الحوار يتحول الى خناقات، فمن يدرك أهمية الحوار تجده يختلف مع الآخرين فى أدب، وهذا ما يحدث فى حلقة برنامج لعلهم يفقهون، تجد العلماء يختلفون بأدب، لكن فى العموم البعض يفتقد لغة الحوار وأدبه، والقرآن علمنا أدب ورقى ولغة الحوار". 
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