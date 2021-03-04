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توك شو

استشاري: البروتين الحيواني والنباتي مهم في وجبة الإفطار.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 08:04 م
وجبة الإفطار
وجبة الإفطار
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قسم التوك شو
قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن وجبة الإفطار مهمة جدًا، خاصة في فصل الشتاء، ومن المهم تناول البروتين فيها سواء البروتين النباتي مثل الفول، أو الحيواني من خلال تناول "بيضة" على سبيل المثال. 

 وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الغداء يجب أن يكون عبارة عن أشياء قليلة من المكسرات أو الفاكهة، أو أي شيء يحتوي على الألياف، لأنها تزيد من الإحساس بالشبع، مشددًا على ضرورة تناول ما لا يقل عن 3 لتر من المياه. 

وأشار إلى أن معدل الحرق إذا كان ضعيفًا، فهناك ضرورة لتناول التوت البري لزيادة معدل الحرق، كما أن تناول ورق اللوتس يقلل من الإحساس بالجوع إلى حد كبير.
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