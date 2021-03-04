حقوقي : بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة جاءت لتنفيذ القانون

قال الحقوقي عمرو عبد القادر نصار مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة إن لاحد ينكر إن بطاقات الخدمات المتكاملة جاءت لتنفيذ قانون ذوي الإعاقة قانون رقم 10 لسنة 2018.



وأوضح في تصريح لـ " صدى البلد " أن القانون الجديد اعطي ميزة للبطاقة الخدمات المتكاملة ، لم يعطي من قبل في قانون خاص بذوي الإعاقة ، ومنها الجمع بين معاشين ، إعفاء السيارات المجهزة طبيعا من الجمارك ، الإسكان والمواصلات .



وأكد أن كل دعم ستقدمه الدولة لذوي الإعاقة سيكون من خلال هذه البطاقة ، ولكن البطئ في إصدار البطاقات لذوي الإعاقة ليجعلنا نحن كذوي الإعاقة نسأل متى سيظل هناك تقاعص من وزارة التضامن ووزارة الصحة ، وهما المعنيين بهذه البطاقة ، في إصدار البطاقة بصورة مستمرة حتي يصل حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الي مستحقيها.



كما طالب عمرو وزارة التضامن الأجتماعي بالاهتمام الشديد بملف ذوي الإعاقة ، خاصة إن هناك الكثير حتى الآن لم يحصل على مستحقاته من الوزارة منذ سنوات .



