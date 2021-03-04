مدرب إتيكيت: قيمة الهدية تقل عندما تقدم في توقيت غير مناسب.. فيديو

قالت الدكتورة شريهان الدسوقي، مدرب إتيكيت، إن قيمة الهدية تقل عندما تقدم في توقيت غير مناسب، معقبة: "لو هدية عيد الزواج قدمت في يوم تاني، مش هيكون ليها نفس الفرحة".





وتابعت "الدسوقي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه لا يجوز الاتصال بالشخص الذي تقدم له الهدية، وتسأله عن الهدية التي يرغب بها، معقبًا: "لو حد قريب منك زي الأم، ممكن تشوف الحاجة اللي ناقصة عندها، وتجيب لها الهدية".





وتابعت أن إعطاء الأموال بدلًا من الهدية أمر مقبول، معقبة: "لو أديت لحد ظرف فيه فلوس ومعاه كارت دا حاجة مفيهاش أي مشكلة".