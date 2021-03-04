ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل أول مجلس الشيوخ ينعي الفريق كمال عامر

الخميس 04/مارس/2021 - 08:02 م
الراحل كمال عامر
الراحل كمال عامر
Advertisements
معتز الخصوصى
نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ باسمه وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أخا وصديقا ونموذجا مشرفا للوطنية المصرية والآداء البرلماني المتميز.

وكان قد توفي اليوم النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وقال  النائب مصطفى بكري" في بيان له: "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسى مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة".

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و وتولى رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

رئيس البرلمان ينعي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

تصعيد هبة العوضى لعضوية البرلمان بعد وفاة النائب كمال عامر

وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع

رئيس الشيوخ ينعى اللواء كمال عامر: فقدنا رجلًا وطنيا وبرلمانيًا قديرًا

أكبر مساند للمرأة .. المجلس القومى ينعى اللواء كمال عامر

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة يوضح الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا

مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري

قرار عاجل من النائب العام الكويتي بشأن قضية شركة بوتيكات

خاص .. ليفربول يحسم جدل رحيل محمد صلاح عن الفريق

أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

حقيقة تأثر حركة الطيران في الكويت عقب قرار حظر التجول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور