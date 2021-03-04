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محافظات

الحكومة تستجيب لـ صدى البلد.. إزالة العقار المقام أعلى مسجد بالبحيرة

الخميس 04/مارس/2021 - 08:08 م
إزالة العقار المقام
إزالة العقار المقام أعلي مسجد بالبحيرة
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أسماء الجنبيهى

شرعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، في أعمال إزالة المنزل المخالف الذي تم بناؤه أعلى قباب مسجد على طريق "الرحمانية – دسوق"، والذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.


وأكد عادل عباسي، رئيس مدينة الرحمانية، أنه صدر قرار إزالة للمسجد والعقار منذ عام ٢٠١٣، مشيرًا إلى أن صاحب العقار تقدم للمجلس بطلب تصالح.


وأوضح رئيس مجلس المدينة، في تصريحات صحفية، أنه قام اليوم بتنفيذ قرار إزالة للعقار فقط، لافتًا إلى أن المسجد جارِ توفيق أوضاعه بعد التقديم على طلب تصالح من صاحب الأرض المقام عليه.


وكانت قد أثارت صورة لعقار مبني اعلى قبة مسجد بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جرى انتشارها على نطاق واسع، وطالب رواد مواقع التواصل بإزالة العقار العقار المبني أعلى المسجد لعدم مراعاة صاحبه للذوق العام وحفاظًا على حرمة المساجد.


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وكانت الإعلامية عزة مصطفي، عرضت صورة لمنزل مقام فوق مسجد، موضحة أن صاحب هذا المبنى قام ببناء مسجد ثم بعد ذلك استكمل باقى الأدوار للسكن.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، أن هذه الصورة من محافظة البحيرة، وأن التصريحات عن هذا الموضوع مختلفة. 


ولفتت إلى أن هناك تصريحات تقول إن المسجد مخالف والمبنى مخالف، وصاحب العقار قام بتقديم قرار تصالح، و هناك تصريحات من الأوقاف تقول إن المسجد مخالف.

وطالبت عزة مصطفى بتوضيح هذا الأمر من قبل المسئولين.


الحكومة تستجيب لـ صدى البلد.. إزالة العقار المقام أعلى مسجد بالبحيرة
الحكومة تستجيب لـ صدى البلد.. إزالة العقار المقام أعلى مسجد بالبحيرة
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