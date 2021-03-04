السجيني: على الحكومة الاستماع لـ البرلمان والمواطنين حول قوانين البناء.. فيديو





وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الاشتراطات البنائية يجب أن تختلف من مدينة لأخرى ومن منطقة لأخرى.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نتفق مع الحكومة على الأهداف ولكن الأهم من ذلك هو التطبيق الصحيح لاشتراطات البناء.





وأشار السجيني إلى أن المواجهة الحقيقية تكون في عدم ظهور أي تكتل عشوائي مرة أخرى.

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه يجب على الحكومة الاستماع لمناقشات البرلمان وآراء المواطنين حول قوانين البناء قبل تطبيقها.