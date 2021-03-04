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أخبار العالم

برغم عقوبات أمريكا.. إيران تعلن رفضها التفاوض على الاتفاق النووي

الخميس 04/مارس/2021 - 07:59 م
إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن بلاده لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا يمكن إعادة التفاوض على خطة العمل المشتركة الشاملة أو ما بعرف بالاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف ظريف: "إذا لم يكن عام 2021 هو عام 2015  فلن يكون عام 1945 أيضًا، لذلك دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونلغي حق النقض الفيتو".

ولفت: "دعونا نتوقف عن المواقف - التي فعلناها كلانا منذ 2003 - 2012 دون جدوى - ونبدأ في تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة - والتي وقعنا عليها بالفعل".

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد اليوم الخميس، أن طهران لن تقبل بإدخال أي تغيير على الاتفاق النووي.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال روحاني، اليوم الخميس: "على إدارة بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أي تغيير في الاتفاق النووي"، داعيا واشنطن للعودة للاتفاق أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أنه في حال عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستخفض العقوبات ضدها.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك "طريق طويل لتقطعه" إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى إن الهدف الشامل للولايات المتحدة هو فرض قيود "دائمة وقابلة للتحقق" على برنامج إيران النووي.
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