بدقة 94%.. فريق مصري يصمم طريقة لتشخيص كورونا بالذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور عمر الزكي، أحد أعضاء فريق بحثي مصري صمم شبكة عصبية عميقة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص حالات مصابة بكورونا باستخدام صور الأشعة، تفاصيل البحث.





وقال عمر الزكي في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "البحث هدفه البحث عن طريقة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا عن طريق الذكاء الاصطناعي".





وأضاف عمر الذكي: "البحث يمكننا من تشخيص حالات الإصابة بـ كورونا عن طريق اشعة الإكس راي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".





وتابع عمر الزكي: "الهدف من البحث هو تقليل تكاليف الإشاعات المقطعية والتزاحم في مراكز الأشعة المقطعية لإيجاد طريقة سهلة لتشخيص إصابات كورونا وبدقة تشخيص مرتفعة".





وأكمل عمر الزكي: "دقة التشخيص بتقنية الذكاء الاصطناعي التي توصلنا لها في بحثنا عن طريق صور الأشعة وصلت لـ 94% ".



