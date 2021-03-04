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أخبار العالم

مصير المساجد في الكويت بعد إعلان حظر التجول

الخميس 04/مارس/2021 - 08:05 م
مساجد الكويت
مساجد الكويت
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شريف سيد
أعلن وزير الأوقاف الكويتية، عيسي الكندري، عدم إغلاق المساجد، وقت حظر التجول في الكويت، والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من الأحد المقبل.


وقال وزير الاوقاف الكويتي وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية إنه سيتم السماح للمصلين بالذهاب إلى المساجد القريبة من منازلهم سيرًا على الاقدام.


وأضاف أن المساجد في البلاد توجد في كل قطعة في كل المناطق، وسيتم التشديد على كل المساجد بتطبيق الاشتراطات الصحية بشكل تام.


وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".


وكانت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.


وكان مجلس الوزراء رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عددا من  القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.

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