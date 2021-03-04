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رئيس محلية النواب: الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في اشتراطات البناء.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 08:17 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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محمود محسن
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الدول في كل انحاء العالم لها الحق في نزع الملكية الخاصة من أجل العمل على تحقيق المصلحة العامة.


وأضاف السجيني خلال لقاء له ببرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أننا لسنا أصحاب مصلحة ولا بد من سماع صوت الناس، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في اشتراطات البناء .


وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه لا بد من وجود توسع رأسي في بعض المحافظات نظرا لطبيعتها الجغرافية.


وأشار السجيني إلى أنه يجب على الحكومة الاستماع لمناقشات البرلمان وآراء المواطنين حول قوانين البناء قبل تطبيقها.
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