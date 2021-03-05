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تعليم

البحوث الفلكية: بلوغ "عطارد أقصى استطالة له وأفضل وقت لمشاهدته".. غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احمد الشاهد
رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية ظاهرة جديدة تشهدها سماء القاهرة يوم غد السبت الموافق 6 من شهر مارس الجاري ، حيث يترقبها هواة الفلك .

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أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن كوكب عطارد سيصل إلى أقصى استطالة له بمقدار 27.3 درجة قوسية من الشمس .

وأوضح ، إن هذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس .

ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي يترقبها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، ولكن يشترط صفاء السماء وخلوها من الغيوم والسحب وبخار الماء .

وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح ، إن كوكب المشترى قد اقترن مع كوكب عطارد في الصباح الباكر من يوم أمس الجمعة الموافق 5 من شهر مارس الجاري .
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