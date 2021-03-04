الدكتور الفرفوش رزق.. عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا يضع للطلاب "اسأل وأجب" في امتحان نصف العام

فاجأ الدكتور مصطفى صادق رئيس قسم الطفولة بكلية التربية جامعة طنطا طالبات قسم رياض الأطفال الفرقة الثانية بقيام كل طالبة بوضع سؤال والإجابة عليه، توقعت الاتيان به في الامتحان ولم يأتى.









تضمنت ورقة الأسئلة الامتحانية لمادة التعبير الحركي للطفل، أربع أسئلة بينها سؤال يمنح الطالبة حق وضع سؤال لم يأت في الامتحان رغم توقع الإتيان به والإجابة في صفحة كاملة.





وجاءت صيغة السؤال الرابع كالآتي : توقعتي سؤال إن يأتى في ورقة الأسئلة من المادة وذاكرتيه، ولم تجديه، ضعي هذا السؤال في كراسة الإجابة، وأجيبي عليه فيما لايقل عن صفحة كاملة.



