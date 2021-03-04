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فنان مصري ينحت شخصيات تاريخية على سن قلم الرصاص .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 09:14 م
صدى البلد
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هاني حسين
 كشف ابراهيم بلال تفاصيل قيامه بنحت الشخصيات والمعالم التاريخية والاثرية على سن قلم رصاص.

وقال إبراهيم بلال في  حواره في برنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  سن قلم الرصاص سطح واسع للغاية من اجل  نحت شخصيات ومعالم عليه".

 وأضاف ابراهيم بلال:"  استخدم الميكروسكوب من اجل التأكد من دقة ملامح الشخصيات والمعالم التي  أقوم بنحتها على سن القلم الرصاص ".

 وتابع ابراهيم بلال:" بدأت النحت على سن القلم الرصاص منذ 3 سنوات، بعد رؤيتي فنان تايواني، وبعد 20 محاولة نجحت في نحت أول نموذج على شكل قلب".

وأردف ابراهيم بلال: "اتجهت للترويج للسياحة والآثار في مصر عن طريق فن النحت على سن قل الرصاص وارغب في ان يكون هناك قيمة للفن الذي اقدمه".
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