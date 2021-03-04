فنان مصري ينحت شخصيات تاريخية على سن قلم الرصاص .. فيديو

كشف ابراهيم بلال تفاصيل قيامه بنحت الشخصيات والمعالم التاريخية والاثرية على سن قلم رصاص.





وقال إبراهيم بلال في حواره في برنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سن قلم الرصاص سطح واسع للغاية من اجل نحت شخصيات ومعالم عليه".





وأضاف ابراهيم بلال:" استخدم الميكروسكوب من اجل التأكد من دقة ملامح الشخصيات والمعالم التي أقوم بنحتها على سن القلم الرصاص ".





وتابع ابراهيم بلال:" بدأت النحت على سن القلم الرصاص منذ 3 سنوات، بعد رؤيتي فنان تايواني، وبعد 20 محاولة نجحت في نحت أول نموذج على شكل قلب".





وأردف ابراهيم بلال: "اتجهت للترويج للسياحة والآثار في مصر عن طريق فن النحت على سن قل الرصاص وارغب في ان يكون هناك قيمة للفن الذي اقدمه".