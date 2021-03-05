سياحة النواب: مشروعات العلمين الجديدة غير مسبوقة وتضاهي المنتجعات العالمية

أشاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، بجهود الرئيس السيسي في دفع عجلة القطاع السياحي من مبادرات داعمة وكم التسهيلات والإمتيازات التي تم طرحها لتشجيع المشروعات السياحية بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أسقطت سياحة الدول الكبري في حين أن مصر إستطاعت أن تحجم الخسائر بكل قدرتها.









أكد " هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروعات التطوير القائمة بمناطق العلمين والساحل الشمالي ستؤتي بثمار تنموية غير مسبوقة في تاريخ السياحة وذلك لكونها تضاهي المنتجعات العالمية، ويعد التوجيه بإستغلالها أمر حكيم وتحويلها من حقول مليئة بالألغام إلي جنة علي الأرض تدب فيها الحياة من تعليم وعمل وسياحة .









وتابع عضو مجلس النواب، نحتاج إلي تسليط الضوء علي مناطق ومعالم جنوب سيناء وأبرزها رأس سدر وذلك لتعريف العالم بها لكونها مدينة ساحرة تتمتع بالجمال ولا تقل أهمية عن باقي الأماكن السياحية.













واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية.





وقد أطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد.



