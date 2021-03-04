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ديني

بالفيديو.. رمضان عبد الرازق: ثلاثة معان لـ الإسلام

الخميس 04/مارس/2021 - 08:27 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن الإسلام له ثلاثة معان، الاول هو بالمعنى العام وهو خضوع العبودية بإرادة التكوين، وهو الاستسلام لله عز وجل، من كل خلق الله حتى السموات والأرض.


وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الدين الذي أنزله الله على جميع الأنبياء وهو التوحيد، وهو خضوع  العبودية بإرادة التكليف، أما المعنى الثالث وهو الأخص وهو الإسلام الذى ارتضاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشريعة التى جاء بها .


ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التفاضل ما بين الناس في الأمور الدنيوية أصبح واسعًا بصورة كبيرة سواء في المنزل أو الذرية أو السيارة.


وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن العرب الاوائل كانوا متقاربين إلى حد كبير، معقبًا: "أكبر واحد فيهم عنده جمل، ومكنش فيه تفاوت كبير بينهم إلا في حالة واحدة فقط ألا وهي العلم والقراءة والكتابة".


وأضاف أنه تحدث سابقًا بأنه قبطي، فقام البعض بسبه مدعيًا بأنه يشبه نفسه بغير المسلمين، معقبًا: " المصري هو قبطي، والقبطي يعني مصري، فيه ناس دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت يا أخي حرام عليك، أنت بتشبه نفسك بغير المسلمين، انت معندكش دين، لو هو سأل كان أحسن ليا وليه".
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