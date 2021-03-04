ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط يحصل على شهادة اعتماد المعايير الدولية

الخميس 04/مارس/2021 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
في خطوة تأكيدية على أن جامعة الأزهر متميزة في المجالات الطبية جنبًا إلى جنب مع الكليات العربية والشرعية، حصل اليوم مستشفى جامعة الأزهر الجامعي بأسيوط على شهادة الأيزو Iso "  9001 /2015 " شهادة اعتماد المعايير والمقاييس الدولية لنظم الإدارة كأحدث وآخر إصدار لهذه المواصفة؛ تمهيدًا للحصول على الجودة والاعتماد طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة حديثًا.


وعبر الدكتور مصطفى شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، رئيس مجلس إدارة المستشفى، عن سعادته الكبيرة بالحصول على شهادة الاعتماد من المرة الأولى، مؤكدًا على أن هذا النجاح يعد تتويجًا لجهود ودعم قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور