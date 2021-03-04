مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط يحصل على شهادة اعتماد المعايير الدولية

في خطوة تأكيدية على أن جامعة الأزهر متميزة في المجالات الطبية جنبًا إلى جنب مع الكليات العربية والشرعية، حصل اليوم مستشفى جامعة الأزهر الجامعي بأسيوط على شهادة الأيزو Iso " 9001 /2015 " شهادة اعتماد المعايير والمقاييس الدولية لنظم الإدارة كأحدث وآخر إصدار لهذه المواصفة؛ تمهيدًا للحصول على الجودة والاعتماد طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة حديثًا.
وعبر الدكتور مصطفى شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، رئيس مجلس إدارة المستشفى، عن سعادته الكبيرة بالحصول على شهادة الاعتماد من المرة الأولى، مؤكدًا على أن هذا النجاح يعد تتويجًا لجهود ودعم قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة .