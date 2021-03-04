مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط يحصل على شهادة اعتماد المعايير الدولية

في خطوة تأكيدية على أن جامعة الأزهر متميزة في المجالات الطبية جنبًا إلى جنب مع الكليات العربية والشرعية، حصل اليوم مستشفى جامعة الأزهر الجامعي بأسيوط على شهادة الأيزو Iso " 9001 /2015 " شهادة اعتماد المعايير والمقاييس الدولية لنظم الإدارة كأحدث وآخر إصدار لهذه المواصفة؛ تمهيدًا للحصول على الجودة والاعتماد طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة حديثًا.









