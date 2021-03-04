مستشار الرئيس للصحة يوضح الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة تسعى للحصول على أكبر كمية من التطعيمات من أجل تطعيم وحماية أكبر قدر من المواطنين، من خلال اتجاهات مختلفة منها اتحاد جافي والشركات المنتجة.



وأشار تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" إلى أن الدولة بدأت بتطعيم الكوادر الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وبعدها ستتوجه إلى تطعيم المواطنين، من خلال الموقع الإلكتروني.



وأضاف أن التطعيم باللقاح يستثنى فيه من هم أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل أيضا، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين.



وأوضح أن الدول المنتجة تستحوذ على أكبر نسبة من اللقاحات.