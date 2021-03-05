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محافظات

أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في البحيرة: لا أعراض جانبية حتى الآن

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:02 ص
أول مواطنة تتلقى
أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في البحيرة: لا أعراض جانبية
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أسماء الجنبيهى

قالت حورية حسن الشريف، أول مواطنة تتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، إنه لا يوجد أي أعراض جانبية حتى الآن منذ تلقيها اللقاح، مشيرة إلى أنها قامت بالتسجيل من خلال موقع وزارة الصحة، وبعد التسجيل تلقّت رسالة بموعد ومكان تلقي اللقاح.

وأضافت "حورية"، لـ"صدى البلد"، أنها تلقت مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا من أحد مندوبي وزارة الصحة لتأكيد ميعاد تلقي لقاح فيروس كورونا، مضيفة أنها ذهبت صباح اليوم إلى المركز المتخصص للقاح بمستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واستلام الأوراق المطلوبة وتلقي اللقاح ثم انتظرت لمدة نصف ساعة بعد تلقي اللقاح للمتابعة مع الأطقم الطبية لإعطاء الإرشادات اللازمة في حالة ظهور أي أعراض جانبية بعد استخدام اللقاح.

فيما قال محمد علي معوض، مسؤول التسجيل الطبي في مركز تلقي لقاح كورونا بمستشفى دمنهور التعليمي، إن المواطنين الذين ترددوا اليوم جميعهم من كبار السن، مشيرًا إلى أنه يقوم باستقبال المواطنين عقب وصولهم المركز مباشرةً، واستلام البطاقة الشخصية من المواطن وإدخال بياناته الشخصية على موقع الوزارة للتأكد من الموعد المحدد له في تلقي اللقاح، وتسجيل الحصول على الجرعة الأولى لتحديد موعد الجرعة الثانية.

وأضاف "معوض"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يقوم بتسليم استمارة شخصية للمواطن يتم تسجيل فيها كافة البيانات الخاصة به والتوجه إلى غرفة الطبيب لفحصه قبل تلقّيه اللقاح وذلك من خلال قياس درجة الحرارة والضغط ثم تطعيمه باللقاح.

وانطلقت فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، صباح اليوم الخميس، في كل من المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى دنشال، ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن التطعيم مجانًا للمواطنين ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن ممن سجّل نفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، موضحًا أن المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكنهم الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل. 


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