ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يوتيوب يكشف مصير قناة ترامب

الخميس 04/مارس/2021 - 08:40 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت شركة يوتيوب، اليوم الخميس، عدم رفع الحظر عن قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا بعد تراجع تهديدات العنف الداخلي.


وعلى غرار موقعي "فيسبوك" و"تويتر" علق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب، وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها :إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حدوث عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد (لترامب) لمدة 7 أيام على الأقل".


ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب" أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مسبقا في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكن من نشر مقاطع فيديو جديدة.


وحجبت في وقت سابق مواقع "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستجرام"، حسابات ترامب لفترات مختلفة بسبب تصريحاته التي أدت لأعمال شغب في واشنطن في السادس من الشهر  يناير، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبر ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيسبوك وإنستجرام يحظران حساب ترامب لمدة 24 ساعة.. وتويتر تهدد بإغلاقه نهائيا لهذا السبب

أرداها قتيلة.. إيقاف شرطي أطلق النار على امرأة في أعمال الشغب بالكابيتول

تويتر يهدد بإغلاق حساب ترامب نهائيا

تحرك عاجل من جوجل وآبل ضد ترامب

مؤامرة كبيرة.. أول تعليق من ترامب بعد حظره من على تويتر

بعد حظره نهائيًا.. تويتر يحذف حساب جديد أنشأه ترامب

ترشيحاتنا

خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد

مصرع 7 أشخاص غرقًا في سقوط سيارة بنهر النيل بأسيوط

وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا فى دبي

الرئيس السيسي ناعيا كمال عامر : معلمي وأستاذي وقائدي

الحكومة تستجيب لـ صدى البلد.. إزالة العقار المقام أعلى مسجد بالبحيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور