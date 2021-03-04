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رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني ببرونزية كأس العالم للرماية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب المصري بالفوز ببرونزية التراب للفرق في ختام منافسات بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر حتي 5 مارس الجاري.

واستطاع الفريق المصري المكون من الثلاثي أحمد زاهر وأحمد قمر وعبد العزيز محيلبة الفوز بالميدالية البرونزية للفرق بكأس العالم للتراب بعد الفوز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق السلوفيني.


ولفت وزير الشباب والرياضة إلى النجاحات التي تحققها مصر على مستوى استضافة البطولات الرياضية الدولية، وإبهار العالم بالقدرة المصرية بتفوق تنظيمها لتلك البطولات، بجانب تحقيق لاعبي المنتخبات الوطنية للإنجازات الرياضية بها. 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى لاعبي المنتخب الوطني للرماية في البطولة وفوز اللاعبين بفضية مسابقات التراب في "الزوجي المختلط"، وبرونزية اليوم في فرق التراب في ختام البطولة، متمنيًا التوفيق للاعبين في بطولاتهم القادمة.

كما ثمن الوزير مشاركة كابتن نها العيسوي أصغر حكم  وأول حكم مصرية سيدة تشارك لأول مرة في التاريخ في تحكيم نهائيات البطولة، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية تحقق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة في ظل الدعم الكامل من القيادة السياسية لتعود مصر إلى مكانتها وريادتها بين مختلف دول العالم.
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