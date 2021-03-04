ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دبلوماسي : مصر يهمها أن يكون لها تواصل مع دول غرب أفريقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:53 م
مباحثات مصر وغينيا
مباحثات مصر وغينيا بيساو
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور علي الحنفي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان مصر تسعي لتعزيز صلتها بغينيا بيساو لان لها أهمية أفريقية حيث أنها عضو في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتابع الحنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النشرة" والمذاع عبر قناة" الأولي المصرية"،:" مباحثات  الرئيس السيسي مع رئيس غينيا بيساو  تعكس إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مباحثات الرئيسين تضمنت الاطلاع على أهم القضايا التي تهم مصر سواء في المستوي الأمني أو الأمن المائي، وما تمثله الإجراءات الانفرادية من قبل أثيوبيا من ضرر لمصر والسودان.

ولفت إلى أن مصر يهمها أن يكون هناك تواصل مع دول غرب أفريقيا، ومنها دولة غينيا بيساو، مشيرا إلى أن  المحور الأفريقي في سياسة مصر أصبح أنشط بكثير ويتناول الكثير من الجوانب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي: زيارة رئيس غينيا بيساو فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية غينيا بيساو

الرئيس السيسي يرحب برئيس جمهورية غينيا بيساو فى أول زيارة له إلى مصر منذ توليه الحكم

صلاح حليمة: زيارة رئيس غينيا بيساو لمصر تعزز العلاقات بين البلدين..فيديو

أحمد حجاج: تعاون مصر مع غينيا بيساو استراتيجي فى غرب أفريقيا.. فيديو

شاهد| مراسم استقبال السيسى لرئيس غينيا بيساو فى قصر الاتحادية

ترشيحاتنا

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

ارتفاع بالحرارة ولا أمطار.. تحذير جديد من الأرصاد: أسبوع صيفي على البلاد

وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر : 5 مؤشرات لـ رحيل كورونا .. لوك جديد وجذاب لـ يسرا .. أطعمة تنقص الوزن أسرع

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. مصطفى محمد يفضح عجز جالاتا سراي

الاتحاد التركي يقرر إحالة مصطفى محمد لمجلس التأديب والانضباط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور