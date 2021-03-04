دبلوماسي : مصر يهمها أن يكون لها تواصل مع دول غرب أفريقيا

قال الدكتور علي الحنفي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان مصر تسعي لتعزيز صلتها بغينيا بيساو لان لها أهمية أفريقية حيث أنها عضو في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.





وتابع الحنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النشرة" والمذاع عبر قناة" الأولي المصرية"،:" مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس غينيا بيساو تعكس إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.





وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مباحثات الرئيسين تضمنت الاطلاع على أهم القضايا التي تهم مصر سواء في المستوي الأمني أو الأمن المائي، وما تمثله الإجراءات الانفرادية من قبل أثيوبيا من ضرر لمصر والسودان.





ولفت إلى أن مصر يهمها أن يكون هناك تواصل مع دول غرب أفريقيا، ومنها دولة غينيا بيساو، مشيرا إلى أن المحور الأفريقي في سياسة مصر أصبح أنشط بكثير ويتناول الكثير من الجوانب.