إحباط محاولتي تهريب 2.6 مليون حبة كبتاجون في السعودية

نجحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط محاولتي تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة.





وبحسب البيان الصادر عن الجمارك السعودية؛ فقد تم ضبط عدد من المتهمين اللذين استقبلوا الشحنة، والبالغ عددهم 5 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات.





وأشار البيان إلى أن المضبوطات، بلغت أكثر من 2.6 مليون حبة كبتاجون.



