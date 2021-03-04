إسرائيل تستعد لشن هجوم كبير ضد إيران .. القلق يساور بايدن وحلفاءه في أوروبا من حرب محتملة .. طهران تحاول الثأر لعالمها النووي بسلاح الدمار البيئي

- إسرائيل تتهم ايران بـ محاولة تدميرها بصنع أسوأ كارثة بيئية

- تسرب أطنان من النفط الخام على شواطئ إسرائيل ولبنان .. والمتهم سفينة ايرانية

- بايدن وحلفاؤه في أوروبا يساورهم القلق من شن اسرائيل هجوم انتقامي يعطل المحادثات النووية مع إيران





تشتبه إسرائيل في أن إيران أرسلت عمدا سفينة لإلقاء مئات الأطنان من النفط الخام على شواطئها، في أسوأ كارثة بيئية في المنطقة منذ عقود، انتقاما لاغتيال أكبر عالم نووي في ايران، وفقا لمسؤولين إسرائيليين ووسائل إعلام.





لكن المسؤولين الإسرائيليين أخبروا موقع "بيزنس انسايدر" الأخباري الامريكي أن البيان الصادر عن وزير البيئة الاسرائيلي الذي ألقى فيه باللوم المباشر على إيران كان سابقًا لأوانه؛ لأن الجيش وأجهزة المخابرات الاسرائيلية لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا بشأن كل من اللوم الإيراني والمستوى المناسب للرد على ما يمكن أن يكون أكثر الأعمال فظاظة وإرهابا في التاريخ الحديث.





وقال مسؤول مخابرات إسرائيلي سابق، لم يمكن ذكر اسمه ، وفقا لـ انسايدر: "كان يجب ألا يتم الإدلاء بهذا البيان مطلقًا''.





وأضاف أن الجيش الإسرائيلي والموساد مسؤولان عن التحقيق في الهجوم على إسرائيل، وتحديد المسؤولية واقتراح مسار للرد.





وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، انجرفت أطنان من النفط الخام إلى الشاطئ على شواطئ إسرائيل ولبنان، ما أدى إلى تدمير الحياة البرية والتسبب في أضرار بيئية قد تستغرق سنوات لإصلاحها، وفقًا لخبراء البيئة في اسرائيل





ولكن بعد أن اتهم الوزير إيران مباشرة بعملية معقدة لإسقاط النفط في البحر، اتخذت القضية بعدًا جديدًا مع تزايد المخاوف في واشنطن وأوروبا بشأن احتمال رد إسرائيلي.





وعند الضغط عليه بشأن ما إذا كانت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية تشتبه في عملية إيرانية كما وصفها الوزير - الذي قال إن سفينة ترفع العلم الليبي أبحرت من إيران إلى إسرائيل وألقت بالنفط في البحر قبل التوقف في سوريا والعودة إلى إيران - اعترف المسؤول السابق بذلك.





وقال المسؤول الاسرائيلي: "حسنًا، نعم ، يبدو الأمر كذلك، لكن هناك عملية لجمع كل المعلومات الاستخبارية والأدلة وتوليفها في معلومات مفيدة يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار".





ويتم التعامل معه على أنه هجوم مباشر على إسرائيل من قبل عدو أجنبي، وهو أخطر هجوم محتمل منذ عام 2006 هجوم شنه حزب الله لاختطاف جنديين إسرائيليين.





وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يخضع بالفعل لاتخاذ قرار بشأن هجوم إيران على السفينة





وهناك حالة قلق من أن إسرائيل تعمل على رد جوهري، "وهو ما قد يمثل مشكلة لمن يريد اتفاقًا نوويًا منا"





وفي 26 فبراير، ضرب انفجاران سفينة شحن مملوكة لإسرائيل تعمل في خليج عمان.





وألقى المسؤولون على الفور باللوم على القوات الإيرانية، التي اتُهمت منذ فترة طويلة بشن هجمات متقطعة ومتواصلة على الملاحة في المنطقة.





وأثار هذا الهجوم، وهو المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران بشكل مباشر الشحنات المرتبطة بإسرائيل في المنطقة، جدلًا ساخنًا في إسرائيل حول الحاجة إلى الرد على الأهداف الإيرانية.





ومع إلقاء اللوم في هذا الهجوم على إيران، هناك قلق متزايد من أن المخابرات الإسرائيلية سوف تتخذ نفس القرار الذي اتخذته وزارة البيئة - من أن التسرب النفطي هو عملية إيرانية.





ويمكن لإسرائيل استخدام الاستفزازات المزدوجة كسبب لضرب إيران تمامًا كما تأمل أوروبا والولايات المتحدة في استئناف المحادثات النووية مع إيران مقابل إعادة فتح التجارة الاقتصادية والعلاقات الأكثر سلمية.





وقال دبلوماسي أوروبي في المنطقة، رفض ذكر اسمه، إن "إيران جيدة جدًا في إدارة التصعيد ، ولكن إذا كان كلا الحادثين من عملهما ، فهذا يمثل مقامرة لأن العمليتين جعلت الإسرائيليين أكثر غضبًا من الاستفزازات العادية".





وقال الدبلوماسي: "يجب أن تعلم إيران أن إسرائيل تبحث عن سبب وجيه لتصعيد الأمور بنفسها بسبب مخاوف من أن يتجاهلها بايدن في إبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي".





وأضاف "بينما أرحب عادة بالدول التي لا تتسرع في الاستنتاجات، أظن أنني أفضل ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيصيح ويلوح بصور السلاحف البحرية الميتة على شاشة التلفزيون، إلى أن يعطي هذا الأداء، وهناك قلق، فهذا يعني أن المخططين يعملون على استجابة جوهرية، والتي ستكون مشكلة لأولئك الذين يريدون صفقة نووية".





وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي - لا يتحدث إلى وسائل الإعلام لتحديد المصدر - إن القلق من الرد الإسرائيلي كان حقيقيًا لكن الإحباط من الاستفزازات الإيرانية كان يتصاعد في كل من العاصمة وأوروبا.



