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لعلاج كل الأمراض .. وزير التعليم العالي يكشف ملامح مشروع «الجينوم المرجعي للمصريين»

الخميس 04/مارس/2021 - 09:07 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تستهدف رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة فى الاستجابة للأوبئة، لافتا أن الجينوم يعد من أهم الاكتشافات التي حدثت في التاريخ البشري التي تحكي أسرار الإنسان. 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار  خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كل إنسان يمتلك مليارات من الجينات المختلفة عن غيره من البشر، مضيفا يمكن لشخص لا يعاني من أمراض مزمنة ويصاب بفيروس كورونا وتتدهور حالته الصحية بشكل كبير ولا يستطيع التخلص منه، بينما شخص آخر يعاني من أمراض مزمنة ويتغلب على فيروس كورونا، لافتا أن الجينات عامل أساسي في التعامل مع الفيروس.

وتابع وزير التعليم العالى، مشروع الجينوم خريطة مرجعية للشعب المصري، لافتا أن أول خريطة جينية في العالم صدرت عام 1988  وفي عام 2003 اكتمل رسم أول خريطة للجينوم البشري، في مهمة استغرقت 13 عامًا.
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