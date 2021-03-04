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برلمان

عضو بـ الشيوخ يطالب باستغلال منطقة القناطر الخيرية لجذب الاستثمارات

الخميس 04/مارس/2021 - 09:09 م
القناطر الخيرية
القناطر الخيرية
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سماح أنور
قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، إنه بعام 2006 صدر قرار بشأن الأحوزة العمرانية ونص علي إعادة النظر علي خطة تنفيذها وزيادتها لمرة واحدة كل 15 عاما وتأتي إستراتيجية الدولة في توفير وإستغلال أصولها من الأراضي والسواحل عملا بهذا القرار وأيضا من خلال تعظيم الإستفادة القصوي من هذه الموارد بما يحقق التنمية المستدامة .


طالب " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إستغلال منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حيث تشغل هذه المنطقة ما يقرب من 400 فدان أي مساحة شاسعة يمكننا توظيفها في عدد من المشروعات الاستثمارية من حدائق ومطاعم وخدمات أخري، كما تصلح لأن تكون منتجع سياحيا وذلك لوقوعها علي نهر النيل وتفريعاته.


ناشد عضو مجلس الشيوخ، وسائل الإعلام بنشر معلومات عن الأماكن والمزارات السياحية التي يغفلها العديد من المواطنين علي سبيل المثال الفيوم والمحميات الطبيعية التي توجد بها، مما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وإعلام المواطن بكافة المعالم التي لم تأخذ حقها في الشهرة كي تنشط السياحة الداخلية.


ودعا النائب، إلي إعادة تطوير شواطئ الإسكندرية مجددا ورفع كفاءة المنشأت الفندقية ، وذلك لكونها أولي المقاصد السياحية الداخلية، فهذا التطوير من شأنه زيادة الوافدين إليها.


وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية.

وقد أطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد.  

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدًا تنمويًا متكامل الأركان، سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل، سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.
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