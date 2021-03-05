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محافظات

مدير مستشفى كفر شكر: نتابع المريض بعد تطعيمه بلقاح كورونا.. فيديو وصور

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:32 ص
مدير مستشفى كفر شكر
مدير مستشفى كفر شكر لـ صدى البلد : متابعة المريض بعد تطعميه
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور أحمد سيف مدير مستشفى كفر شكر المركزي بمحافظة القليوبية ان المستشفى قد بدأت اليوم فى تطعيم الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا.

وأشار مدير المستشفى خلال لقائه بـ " صدى البلد " إلى أنه فور وصول المريض الى المستشفى يتم تسجيل بياناته ثم عمل مايسمى بالموافقة المستنيرة لمعرفة الحالة الصحية للحالة ، كما ان المستشفى وفرت خدمة التسجيل للمواطنين.

وتابع بعد استقبال المريض يتم اخذ اللقاح ثم يتم متابعته من الأطباء ، مضيفا ان اللقاح أمن تماما ويتم صرفه مجانا لذوى الأمراض المزمنة وكبار السن والمستهدف اليوم 50 شخصا.

وقال مدير المستشفى انه تم التسهيل على المواطنين فى سرعة صرف لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، من الفئات المستحقة بعد إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين

وبعدها يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، وتوقيع الكشف الطبى لقياس الوظائف الحيوية، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح وتسلم كارت المتابعة لتلقى الجرعة الثانية ، كما خصصت الوزارة  40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية منهم مستشفى كفر شكر ومستشفى ناصر
.
من جانبه اكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة إن الوزارة عملت من قبل على تسجيل بيانات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لدى قاعدة البيانات في الوزارة، إذ تم تسجيل أكثر من 80% من بيانات هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى المسجلين في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد تدخل عنصر بشرى لاختيار الحالات الأولى للقاح، ولا يوجد عنصر مجاملة أو تحيز لهذا أو ذاك حيث سيكون الاختيار إلكترونيا وفقا للحالات المستحقة.
مدير مستشفى كفر شكر: نتابع المريض بعد تطعيمه بلقاح كورونا.. فيديو وصور
مدير مستشفى كفر شكر: نتابع المريض بعد تطعيمه بلقاح كورونا.. فيديو وصور
مدير مستشفى كفر شكر: نتابع المريض بعد تطعيمه بلقاح كورونا.. فيديو وصور
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