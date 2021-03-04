وزير قطاع الأعمال يستجيب لسكان المقطم بشأن رصف شوارع الرأس الشمالية

استجاب الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هشام أنور رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وشركة النصر للإسكان والتعمير برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، بشأن استغاثة أهالي منطقة الرأس الشمالية بحي المقطم بسبب عدم استكمال مشروع الصرف الصحي وغرق الشوارع بمياه الأمطار والصرف، بالإضافة إلى تكسير الطرق ما يعطل حركة المرور.









وقال محمد موسى: تواصل معي المهندس هشام مصطفى العضو المنتدب للشئون الفنية، ونزل إلى المنطقة مصطحبا لجنة مكونة من عدد من مهندسي الشركة لمعاينة المنطقة وذلك منذ أسبوع فور إبلاغ الاستغاثة لهم قاموا بمخاطبة اللواء طارق اليمني رئيس حى المقطم بالاستغاثة وعلى الفور بدأت اليوم معدات شركة النصر للإسكان والتعمير أعمال إعادة هيكلة الشوارع ورصفها.







