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وزير قطاع الأعمال يستجيب لسكان المقطم بشأن رصف شوارع الرأس الشمالية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:26 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
استجاب الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هشام أنور رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وشركة النصر للإسكان والتعمير برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، بشأن استغاثة أهالي منطقة الرأس الشمالية بحي المقطم  بسبب عدم استكمال مشروع الصرف الصحي وغرق الشوارع بمياه الأمطار والصرف، بالإضافة إلى تكسير الطرق ما يعطل حركة المرور.


وقال محمد موسى: تواصل معي المهندس هشام مصطفى العضو المنتدب للشئون الفنية، ونزل إلى المنطقة مصطحبا لجنة مكونة من عدد من مهندسي الشركة لمعاينة المنطقة وذلك منذ أسبوع فور إبلاغ الاستغاثة لهم قاموا بمخاطبة اللواء طارق اليمني رئيس حى المقطم بالاستغاثة وعلى الفور بدأت اليوم معدات شركة النصر للإسكان والتعمير أعمال إعادة هيكلة الشوارع ورصفها.


وأشاد محمد موسى باستجابة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمهندس هشام أنور رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس النصر للإسكان والتعمير والمهندس هشام مصطفي العضو المنتدب الفني لشركة النصر للإسكان  واللواء طارق اليمني رئيس حي المقطم، لاستجابتهم السريعة، وبداية إعادة رصف وهيكلة شوارع منطقة الرأس الشمالية بالمقطم.
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