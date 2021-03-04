أنا أهلاوي .. محافظ جنوب سيناء يوجه رسالة للجماهير المصرية.. فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه مشجع لـ النادى الأهلى، ولكن بدون تعصب، وأكد أنه يشجع نادى الزمالك عندما يلعب مع أى فريق خارجي.





وأضاف محافظ جنوب سيناء خلال لقائه على قناة النهار ببرنامج " حاجة حلوة" تقديم الإعلامية ندي بسيوني، أن كل شخص يكون له انتماء لـ فريقه، ولكن الجميع يكون له انتماء لـ بلده.





ولفت إلى أن كل مشجع يشجع فريقه بدون إهانة أو ترجيح، أو تعصب، ووجه رسالة لـ الجماهير المصرية قائلا : " الجميع يعيش فى بلد واحد وعلى الجميع الهدوء، وكل شخص يشجع فريقه بدون مشكلات".





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة كانت هناك حالة غير مقبولة من بعض المشجعين، ونطالب الجميع بالالتزام.



