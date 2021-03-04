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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يهنئ أبو الغيط بعد تجديد الثقة فيه أمينًا للجامعة العربية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة تجديد الثقة له لفترة جديدة أمينًا عامًا للجامعة.

وتقدم المجلس لـ «أبو الغيط» بخالص التهاني بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب فيه لتولي منصب أمين عام الجامعة العربية.

وقال المجلس إن تجديد الثقة يعد تتويجًا لسجل حافل من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتأكيدًا على دور مصر وريادتها في العالم العربي، وذلك بعد موافقة الدول العربية على قرار القيادة السياسية المصرية بإعادة ترشيح أبو الغيط لولاية ثانية مما يعكس العلاقات القوية بين مصر وسائر الدول العربية، وكذلك ثقة الدول العربية في رؤية وطموحات القيادة المصرية للوصول إلى عمل عربي مشترك لخدمة الشعوب العربية.

وأضاف المجلس أن أبو الغيط لعب دورًا كبيرًا في تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وأكد المجلس ثقته في مواصلة السفير أحمد أبو الغيط العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية والحفاظ على أمنها القومى، والتغلب على التحديات.

وأكد المجلس أن المرحلة القادمة من العمل العربي المشترك تستلزم تضافر جهود الدول العربية للوصول إلى رؤى مشتركة في ظل أوضاع تحتاج إلى الالتفاف معًا.
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