الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد تشيلسي

يستضيف فريق ليفربول نظيره تشيلسي، اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، كاباك، فابينيو، روبيرتسون

الوسط: فينادلوم، جونز، تياجو

الهجوم: ماني، محمد صلاح ، فيرمينو

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، للفوز في مباراة اليوم، والدخول في المربع الذهبي مؤقتا على حساب وست هام صاحب المركز الرابع.





على الجانب الآخر يطمح تشيلسي في الثأر من ليفربول في لقاء اليوم، بعد الخسارة أمامه بهدفين دون رد في الدور الأول.





وتعد هذه المواجهة الأولى لـ الألماني توماس توخيل المدير الفريق لتشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.





وتولى توخيل تدريب تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد الذي أقيل بسبب سوء النتائج.