%98.7 الحضور بـ امتحانات جامعة عين شمس .. توفير باقات وخطوط محمول مخفضة للطلاب.. المتيني : تعظيم البحث العلمي التطبيقي وزيادة براءات الاختراع

_ %98.7 نسبة الحضور بالامتحانات بجامعة عين شمس

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قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الاول كبيرة قد تتخطي حاجز 98.7 في المائة مشيرا الي ان نسبة الحضور مثل السنوات الماضية.





وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الطلاب منوها انه لم يتم اكتشاف اي حالات كورونا بين الطلاب حتي الان .





وأشار عميد زراعة عين شمس الي أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.



