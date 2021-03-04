%98.7 الحضور بـ امتحانات جامعة عين شمس .. توفير باقات وخطوط محمول مخفضة للطلاب.. المتيني : تعظيم البحث العلمي التطبيقي وزيادة براءات الاختراع

_%98.7 نسبة الحضور بالامتحانات بجامعة عين شمس
_جامعة عين شمس تدعم طلابها بتوفير باقات وخطوط محمول مخفضة
_المتيني:
المجلس البحثي لجامعة عين شمس سيقود حركة البحث العلمى
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الاول كبيرة قد تتخطي حاجز 98.7 في المائة مشيرا الي ان نسبة الحضور مثل السنوات الماضية.
وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الطلاب منوها انه لم يتم اكتشاف اي حالات كورونا بين الطلاب حتي الان .
وأشار عميد زراعة عين شمس الي أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.
وأكد الدكتور احمد علي إلزام جميع الطلاب وهيئة اعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.
أتاحت جامعة عين شمس مبادرة لدعم أبنائها الطلاب برعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالتعاون مع كبرى شركات المحمول في مصر ، تواصل شركة محمول توفير الخطوط وباقات الإنترنت لطلاب الجامعة من خلال منافذ البيع الخاصة بها والموجودة في الحرم الجامعي.
أكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس لا تألو جهدًا في تنفيذ كل ما من شأنه تيسير العملية التعليمية على أبنائنا الطلاب خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية، لافتًا أن الحق في التعلم لا تمنعه أية ظروف أو صعوبات بل نعمل دائمًا على تذليلها لضمان تحصيل الطلاب القدر اللازم من التعلم من خلال كافة المنصات التعليمية الإلكترونية التي دشنتها الجامعة و إدارة تطوير التعليم الجامعي والتي كانت سباقة في هذا الصدد.فضلًا عن مساهمة الجامعة في تذليل كل الصعوبات لضمان قيام الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم إلكترونيًا بأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.
كما ثمّن جهود شركة "محمول" في توفير "خط طالب جامعة عين شمس" ، لافتًا أن هذه المبادرة والتعاون مع كبرى شركات المحمول جاء وفق دراسة متعمقة للسوق المصري للوصول لأفضل العروض التي تحقق مصلحة الطالب أولًا.
عقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس البحثي لجامعة عين شمس عبر تقنية (الفيديو كونفرانس ) بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المجلس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة، الدكتور عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، أ.د هشام الغزالى رئيس قسم الأورام أستاذ طب الأورام، الدكتور محمد عبد المنتصر أبو زيد وكيل الكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث وشاركهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس لفيف من وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس البحثى.
رحب الدكتور محمود المتينى بكافة أعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم والمساهمة في تحقيق طفرة نوعية في الإنتاجية العلمية والبحثية وخلق كوادر متميزة من شأنها مساعدة الجامعة على تحسين التصنيف الدولي لها ومواكبة التطورات العلمية والبحثية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن أدوار المجلس البحثى ستساعد على تعظيم البحث العلمى بالجامعة، والمساهمة فى زيادة النشر الدولي كمًا وكيفًا وزيادة براءات الاختراع من قطاعات الجامعة المختلفة، إلى جانب زيادة البحوث التطبيقية، فهدف المجلس البحثى لن يقف عند وضع سياسات واستراتيجيات البحث العلمى فقط ولكنه سيمتد لمتابعة تنفيذها، مؤكدا أن المجلس البحثي سيقود حركة البحث العلمى بالجامعة، وسيحدث نقلة نوعية، مثنيا علي الجهود التى قام بها قيادات الجامعة السابقة في هذا الصدد.
وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود على دعم قطاع شئون التعليم والطلاب للمجلس البحثي.
استعرض الدكتور أيمن صالح أهمية المجلس البحثى والأدوار المنوط بها باعتباره قاطرة ستدفع البحث العلمى بالجامعة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمالية، مؤكدا أن دور المجلس البحثي سيمتد للتأكد من تطبيق نتائج الأبحاث والاستفادة منها بشكل تطبيقي في شكل إجراءات تنفيذية.
كما تطرق إلى تشكيل المجلس ، حيث يرأس المجلس الدكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ويضم بين عضويته وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ( بصفتهم ) والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والسادة علماء الجامعة المكرمين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، بالإضافة إلى بعض مديرى المراكز والأقسام البحثية ليعبر عن كافة قطاعات البحث العلمى بالجامعة الصحية .. البيئية ...وغيرها وذلك لمدة عامين، موضحًا آلية عمل المجلس ، مؤكدا أن قراراته إلزامية لمختلف الكيانات.
كذلك تم خلال الاجتماع التطرق إلى ملامح الخطة البحثية الإستراتيجية للجامعة وضرورة وجود خطوط بحثية يتم تركيز الموارد البشرية والمالية عليها، على أن تكون متوافقة مع خطة مصر 2030 لتدعم الدولة المصرية للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، وأيضا تواكب التطورات المتسارعة التي تشكل العالم في الحاضر والمستقبل وعلى رأسها كوفيد 19 وانعكاساته على كافة الدول والمناحى الحياتية.