شقيق الشاب المنتحر بمنشأة ناصر يكشف تفاصيل الواقعة

كشفت مناظرة جهات التحقيق المختصة، لجثة شاب انتحر شنقا داخل غرفته بمنطقة منشاة ناصر، أنه يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد احمرار حول الرقبة من آثار الخنق، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية، وتبين من المعاينة أنه انتحر بشنق نفسه في السقف وصعد على سلم قام بدفعه أرضًا في الغرفة ما أدى إلى وفاته.
واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال شقيق الشاب المنتحر الذي قال إن شقيقه لم يتحمل رفض جاره له الارتباط بابنته وإهانته، بسبب معاناة أخيه من ضيق الرزق، وشعر أنه أقل من غيره ولم يتحمل فكرة زواجها من شخص آخر.
وأضاف: "والد الفتاة سخر منه بسبب صغر سنه وتفكيره في الارتباط بهذه السن الصغيرة، وفور عودته من منزلهم طلب الجلوس منفردا، وبعد فترة ذهبنا للاطمئنان عليه فوجدناه قد انتحر".
بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص بالانتحار بمحل سكنه.
وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الشخص المنتحر يبلغ من العمر 18 عامًا، عامل نظافة، يسكن بالدور الأرضي من المبنى، وأقدم على التخلص من حياته بشنق نفسه في سقف غرفته بحبل غسيل.
تحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.