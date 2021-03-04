شقيق الشاب المنتحر بمنشأة ناصر يكشف تفاصيل الواقعة

كشفت مناظرة جهات التحقيق المختصة، لجثة شاب انتحر شنقا داخل غرفته بمنطقة منشاة ناصر، أنه يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد احمرار حول الرقبة من آثار الخنق، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية، وتبين من المعاينة أنه انتحر بشنق نفسه في السقف وصعد على سلم قام بدفعه أرضًا في الغرفة ما أدى إلى وفاته.









واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال شقيق الشاب المنتحر الذي قال إن شقيقه لم يتحمل رفض جاره له الارتباط بابنته وإهانته، بسبب معاناة أخيه من ضيق الرزق، وشعر أنه أقل من غيره ولم يتحمل فكرة زواجها من شخص آخر.









وأضاف: "والد الفتاة سخر منه بسبب صغر سنه وتفكيره في الارتباط بهذه السن الصغيرة، وفور عودته من منزلهم طلب الجلوس منفردا، وبعد فترة ذهبنا للاطمئنان عليه فوجدناه قد انتحر".









بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص بالانتحار بمحل سكنه.









وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الشخص المنتحر يبلغ من العمر 18 عامًا، عامل نظافة، يسكن بالدور الأرضي من المبنى، وأقدم على التخلص من حياته بشنق نفسه في سقف غرفته بحبل غسيل.









تحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.