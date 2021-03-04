ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استقبال حافل من جمهور معكم لـ محمد ثروت بعد نجاح يامستعجل فراقي

الخميس 04/مارس/2021 - 10:06 م
المطرب الكبير محمد
المطرب الكبير محمد ثروت
Advertisements
البهي عمرو
استقبل المطرب الكبير محمد ثروت، بتصفيق حار من قبل جمهور برنامج معكم، و الجميع ظل يصفق لـ دقائق كثيرة مما جعل المطرب يقف لأكثر من مرة تحيه للجمهور. 

وقال محمد ثروت أنه سعيد بحب الجمهور له، وكشف أن نجاح الأغنية الأخيرة " يامستعجل فراقي" كان بتوفيق من الله.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أنه تفاجأ بنجاح هذه الأغنية.

وكشف  محمد ثروت  أنه سيفاجئ الناس قريبًا بعمل جديد، وأنه يفكر ولازال يفكر في تقديم عملًا للأطفال وهذا جاء بسبب حفيدته التي قدم لها أغنية ولكنه لم يسجلها بعد وكانت باسم "أمورتي فريدة" ، متابعًا أن لديه أغانى عديدة للأطفال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رحيم يطرح برومو أغنية يا مستعجل فراقى .. شاهد

كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات

أميرة عامر تبهر جمهور معكم بأغنية حبيبة أمها

يا مستعجل فراقي لـ محمد ثروث تحقق مليون مشاهدة خلال يومها الأول

محمد ثروت: أغنية يا مستعجل فراقي خلقت شريحة من الجمهور لم تكن تعرفني

أضافت لي الخبرة.. أحمد ثروت يتحدث عن أغنية "يا مستعجل فراقي"

ترشيحاتنا

مصرع 7 أشخاص غرقًا في سقوط سيارة بنهر النيل بأسيوط

السودان.. قرار عاجل بشأن نظام الحكم في البلاد || تفاصيل

الفيفا يرفض طلب لشبونة ويوقف الإجراءات الانضباطية ضد الزمالك

إجراء عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا

مطار العلا.. بيان عاجل من هيئة الطيران المدني السعودية بشأن الرحلات الدولية

سحب رخصة القيادة 3 أشهر.. عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني في قانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود