استقبال حافل من جمهور معكم لـ محمد ثروت بعد نجاح يامستعجل فراقي

استقبل المطرب الكبير محمد ثروت، بتصفيق حار من قبل جمهور برنامج معكم، و الجميع ظل يصفق لـ دقائق كثيرة مما جعل المطرب يقف لأكثر من مرة تحيه للجمهور.





وقال محمد ثروت أنه سعيد بحب الجمهور له، وكشف أن نجاح الأغنية الأخيرة " يامستعجل فراقي" كان بتوفيق من الله.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أنه تفاجأ بنجاح هذه الأغنية.



