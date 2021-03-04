استقبال حافل من جمهور معكم لـ محمد ثروت بعد نجاح يامستعجل فراقي

استقبل المطرب الكبير محمد ثروت، بتصفيق حار من قبل جمهور برنامج معكم، و الجميع ظل يصفق لـ دقائق كثيرة مما جعل المطرب يقف لأكثر من مرة تحيه للجمهور.
وقال محمد ثروت أنه سعيد بحب الجمهور له، وكشف أن نجاح الأغنية الأخيرة " يامستعجل فراقي" كان بتوفيق من الله.
وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أنه تفاجأ بنجاح هذه الأغنية.
وكشف محمد ثروت أنه سيفاجئ الناس قريبًا بعمل جديد، وأنه يفكر ولازال يفكر في تقديم عملًا للأطفال وهذا جاء بسبب حفيدته التي قدم لها أغنية ولكنه لم يسجلها بعد وكانت باسم "أمورتي فريدة" ، متابعًا أن لديه أغانى عديدة للأطفال.