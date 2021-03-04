ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الكهرباء : بنية تحتية متطورة لتسهيل تركيب العداد الذكي

الخميس 04/مارس/2021 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يوجد بنية تحتية كاملة لتسهيل استخدام وتركيب العداد الذكي، مثل مراكز جمع البيانات وكابلات أو طرق الاتصال، بحيث لا يتعرض لأي مشكلات أثناء عمله.   

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه يوجد جهات مهمة تعمل لتنظيم منظومة العداد الذكي، على أن يتم التوسع في استخدام هذه العدادات بعد التجربة الكاملة.

وتابع أنه تم تركيب 210 آلاف عدادات خلال العامين الماضيين كمرحلة تجريبية، وخلال الشهور القادمة سيتم استكمال البنية التحتية اللازمة لتركيب هذه العدادات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكهرباء: تركيب نحو 10 ملايين عداد مسبوق الدفع حتى الآن

الكهرباء: ربط العدادات بمنظومة إلكترونية لتحكم المواطن في الاستهلاك

كله أونلاين.. الكهرباء تكشف معلومات جديدة عن العدادات الذكية

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

رئيس كهرباء جنوب القاهرة لـ صدى البلد.. قضينا على أخطاء الفواتير بنسبة كبيرة.. وتركيب العداد الكودى خلال 48 ساعة من سداد المقايسة.. بالصور

الكهرباء: انتهاء 155 عملية تحويل خطوط هوائية إلى كابلات بـ 80 مليون جنيه بـ الفيوم

ترشيحاتنا

الدكتور الفرفوش رزق.. عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا يضع للطلاب "اسأل وأجب" في امتحان نصف العام

مستشار الرئيس للصحة يوضح الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا

أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

نجاح اللقاح المصري.. وزير التعليم العالي: إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأولى خلال أسابيع قليلة

ارتفاع بالحرارة ولا أمطار.. تحذير جديد من الأرصاد: أسبوع صيفي على البلاد

بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود