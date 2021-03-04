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أخبار العالم

بـ 2 مليون دولار .. طفلة عراقية تتلقى العلاج الأغلى في العالم .. فممَّ تعاني؟

الخميس 04/مارس/2021 - 09:54 م
الطفلة العراقية لافين
الطفلة العراقية لافين
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محمود نوفل
تلقت الطفلة العراقية لافين إبراهيم جبار الحقنة الأغلى في العالم داخل مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في إمارة دبي الإماراتية. 


وبحسب موقع الإمارات اليوم؛ فقد قال مستشفى الجليلة التخصصي بدبي في بيان له ان هذه الحقنة التي حصلت عليها الطفلة العراقية بداية رحلة علاجية قد تستمر مدة 3 أشهر، مشيرة إلى أنها طيلة هذه الفترة ستكون تحت المتابعة والإشراف الطبي.   

وأضاف المستشفى أن المتابعة ستشمل إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي، كما سيتم إجراء فحوصات وتحاليل مخبرية أسبوعيا للوقوف على الحالة الصحية للطفلة.   

وكان اخصائي طب الأعصاب في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال والطبيب المعالج للطفلة العراقية هيثم البشير قد أكد أن "الحقنة يبلغ ثمنها 8 ملايين درهم "2 مليون و178 ألف دولار"   

وأوضح  أن مجموع الحالات التي سيتم علاجها من ضمور العضلات الشوكي سيصل إلى 6 حالات من مختلف دول العالم.  

واضاف البشير إن "مرض ضمور العضلات الشوكي يعد من الأمراض الفتاكة الناتجة عن جينات وراثية تضعف عضلات الشخص، بحيث يصبح غير قادر على الحركة، ويمكن أن تضعف في النهاية القدرة على البلع أو التنفس، ويموت الأطفال الذين يولدون وهم مصابون بالمرض قبل سن الثانية إذا لم يتلقوا العلاج"، مشيرا إلى أن "نسبة الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي تبلغ  10 لكل 100 ألف شخص عالميًا".   

يشار إلى أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، كان قد تكفل بعلاج الطفلة العراقية لافين البالغة من العمر 19 شهرا.  
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