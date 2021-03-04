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توك شو

محمد منير كلمني.. محمد ثروت يروي رد فعل الفنانين على أغنية يا مستعجل فراقي

الخميس 04/مارس/2021 - 09:56 م
المطرب الكبير محمد
المطرب الكبير محمد ثروت
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البهي عمرو
قال المطرب الكبير محمد ثروت، إن أغنيته الأخيرة يا مستعجل فراقي، حصلت على نسبة عالية من المشاهدات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن نجاح هذه الأغنية، جاء بتوفيق من الله.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالات من نجوم كثيرة تشيد بالأغنية من: أنغام وأنوشكا, نجوى مصطفى، وعلى الحجار، ومدحت صالح ومصطفى قمر وهيثم شاكر، وتامر حسنى، وأحمد مكى، وهاني رمزي، ويسرا، مؤكدًا يسرا مش بتفصل الأغنية.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا من الكينج محمد منير، وأعرب عن سعادته لـإشادة منير بهذه الأغنية. 

وقام بغناء أغنية يا مستعجل فراقي وسط جمهور معكم.
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