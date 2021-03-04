إبراهيم عيسى: الصين تنتج نصف مليار جرعة من لقاح كورونا وتوزع على 80 دولة مجانا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات منفردة لتأثره كثيرًا بأزمة فيروس كورونا، في المقابل كانت الصين متهمة في بداية الأمر بأنها مصدر انتشار الفيروس، والآن أصبحت الأمل والمنقذ لمعظم دول العالم، وأنها تمد العالم باللقاح في فترة غياب أمريكا وتخلي أوروبا عن دورها.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الصين تنتج نصف مليار جرعة من لقاح كورونا وتوزعها على العالم، وتوزع لـ80 دولة بدون مقابل، كما أنها تنتج اللقاحات كطريق للدبلوماسية في العالم، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا بدأت بدبلوماسية الكمامات، والآن تعيش دبلوماسية اللقاحات.



