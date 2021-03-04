رجائي :موزانة حديقة الحيوان تصل إلى 22 مليون جنيه على مدار العام ..فيديو





وأضاف رجائي خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن ميزانية حديقة الحيوان في العام تصل إلى 22 مليون جنيه مشيرا إلى أن إيرادات الحديقة تساهم في تلك الميزانية.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن تغذية الحيوانات تصل نحو 10 مليون جنيه سنويا فيما تصل الرعاية الطبية إلى مليون ونصف سنويا بينما تصل الرواتب نحو نصف مليون جنيه كل شهر وفي العام تصل نحو 7 مليون جنيه.





وأشار رجائي إلى أن هناك ايرادات مرحلة تصل إلى نحو 6 مليون جنيه ولكنها تأكلت بسبب الظروف الصعبة والأن وصل الإقبال إلى مليون و200 ألف كل شهر.

قال اللواء دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن فترة كورونا العام الماضي كانت عصيبة مؤكدا أن حديقة الحيوان لها مصاريف يوميا من تغذية وأدوية ومرتبات عاملين وغيرها.