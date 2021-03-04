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توك شو

أداء رائع من محمد ثروت لأغنية يا مستعجل فراقي .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 10:11 م
محمد ثروت
محمد ثروت
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البهي عمرو
ابهر المطرب الكبير محمد ثروت، حماس جمهور برنامج معكم وذلك عندما غنى يا مستعجل فراقي.

وتفاعل الجمهور مع محمد ثروت وظلوا يصفقون له بعد الغناء، و قالت منى الشاذلى مقدمة البرنامج " صوت أكثر من رائع".

وقال خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أنه سعيد بما يقوم به الجمهور. 

قال المطرب الكبير محمد ثروت، إن أغنيته الأخيرة يا مستعجل فراقي، حصلت على نسبة عالية من المشاهدات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ، أن نجاح هذه الأغنية، جاء بتوفيق من الله.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالات من نجوم كثيرة تشيد بالأغنية من:  انغام وانشكا , نجوى مصطفي، وعلى الحجار، ومدحت صالح ومصطفى قمر و هيثم شاكر، وتامر حسنى، وأحمد مكى، وهانى رمزي، ويسرا، مؤكدًا يسرا مش بتفصل الأغنية.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا من الكنج محمد منير، وأعرب عن سعادته لـ اشادة منير بهذه الأغنية. 

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