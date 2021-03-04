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فن

أخبار الفن| نجل توفيق الدقن يحكي موقفا محرجا لوالده مع بنت الجيران.. أول تصريح من توفيق عبد الحميد بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


كشف نجل توفيق الدقن في تصريحات لـ صدى البلد عن أسباب هروب والده من نادي الزمالك الذي كان يحمل قديما اسم الملك، وقال إنه كان يلعب في أحد الأندية ولكن حين طلبوه للعب في الزمالك كان عليه أن يحلق شعره وينضم للخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر لكن يكون مناسبا لدخول نادي الملك، وهو ما جعله يهرب.


أكد الفنان توفيق عبد الحميد لـ صدى البلد إصابته بفيروس كورونا، وأن حالته مستقرة. 

علق الفنان هشام محمد الشهير بشيكو، على نجاح مسلسله الكوميدي، اللعبة ٢ ليفل الوحش وتحقيق مشاهدات عاليه على منصة شاهد.

أبدى الفنان محمد هنيدي، إعجابه الشديد بمسلسل اللعبة ٢ ليفل الوحش للفنان هشام ماجد وشيكو والذي حقق نجاحات كبيرة خلال عرضه على منصة شاهد.

أكد الفنان رامز أمير أنه يكثف حاليا ساعات تصويره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيي الفخراني والذي سينافس به في الموسم الرمضاني المقبل.
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