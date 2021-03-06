حياة كريمة تحيي قرى المنيا من جديد.. والمواطنون: شكرا يا ريس.. فيديو وصور

بعد سنوات من المعاناة في نقص الخدمات ومشروعات البنيه التحتية جاءت مبادرة حياة كريمة كعصا سحرية لتوفير الخدمات والمشروعات القومية العملاقة بقرى المبادرة، حيث يعيش أهالي قرى صفانية وبأن العلم بالعدوة شمال المنيا حالة من الفرحة والسعادة لتلبية احتياجات الأهالى من مشروعات الصرف الصحي وتبطين الترع ورصف الطرق والارتقاء بالبنية التحتية، فالعمل بقري المبادرة يجري على قدم وساق فلا يعلو صوت الا أصوات المعدات والعمال لإنهاء المشروعات.









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يقول أحمد إبراهيم من أهالي صفانيه إن القرية بها عدد كبير من المنازل المبنية بالطوب اللبن وجاءت مبادرة حياة كريمة لتعطى الأمل لهم فى بناء منازلهم بالطوب المسلح ولقد لمسنا بالفعل أولى خطوات تنفيذ المبادرة وكانت البداية تبطين الترع، كذلك بدأت أعمال الصرف الصحى بالقرية حيث جاءت إلى القرية المعدات والمواسير وبالفعل بدأت أعمال الحفر داخل القرية لبدء المشروع.





ويضيف عبد النبي عبد الكريم مدير جمعيه بصفانيه وساميه عبد الله أحد أهالي قرية بأن العلم، إن القري من القرى الفقيرة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرة والتى ستعمل على إنقاذ العديد من الفقراء من خلال بناء منازلهم وتحسين حالتهم المعيشية.





أما أمل ربيع أحد أهالى صفانية فقالت: لا نجد كلمات نشكر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه للقرى وتحسين حالتهم المعيشية وتيسير الحياة على الفقراء بديلا عن الانتقال من قرية إلى أخرى من أجل قضاء حوائجهم

ولفتت إلى أن قري المبادرة ستتحول الى مدن بعد تنفيذ المشروعات بها .





وأكد الحسينى أحمد رمضان محام ومنسق بالمبادرة أنه تم البدء في إجراءات تصوير السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن بقري صفانية وتوابعها وبان العلم و السلطان و محمد بيه بمركز العدوة ضمن مبادرة ال20 ألف استمارة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وقطاع الأحوال المدنية وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا.





فيما قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع أن مبادرة استخراج بطاقات الرقم القومي تأتى ضمن مشاركة فرع المجلس بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة و التى تعنى بتطوير الريف المصرى.





وأضافت ان الفعاليات بدأت فى قرية منشأة المغالقة بملوى و قرية دلجا بديرمواس مشيرتا إلى أن المجلس أعد قاعدة بيانات للسيدات الغير قادرات بقرى حياة كريمة استعدادا لحصولهن علي معاش من بيت الزكاة التابع لمشيخة الازهر الشريف إلى جانب عقد ندوات توعية بالمبادرة الرئاسية في القري والنجوع لشرح الهدف منها وأهميتها فى احداث تغيير بالقرى المصرية علي جميع الأصعدة وفى مختلف القطاعات وحث المواطنين على التعاون الإيجابي و الفعال للاستفادة القصوى من المبادرة.



